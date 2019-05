Statali, via a 5mila assunzioni e posti a concorso. «35 milioni per finanziarli»

Statali, via a oltre cinquemila assunzioni e quasi altrettanti posti a concorso: lo ha annunciato il ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno in una nota. «Ho appena firmato un decreto per avviare le procedure concorsuali per 4.902 unità e per autorizzare 5.220 assunzioni nelle amministrazioni centrali», le parole del ministro.



«Con lo stesso provvedimento, ho inoltre autorizzato l'utilizzo di oltre 35 milioni di euro per finanziare ulteriori assunzioni e nuove procedure concorsuali». Ora, spiega, «il decreto sarà trasmesso al ministero dell'Economia e delle Finanze per la controfirma del ministro Giovanni Tria». Giovedì 16 Maggio 2019, 17:42

