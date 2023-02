Statali, niente TikTok al lavoro. Il ministro Zangrillo: «Decideremo in tempi brevi»

Una volta era il 'solitario', poi arrivò Facebook, adesso i social network, in primis TikTok: sono ancora gli statali, come spesso accade da tempo, a finire nell'occhio del ciclone. Sono passati anni da quando l'allora ministro Renato Brunetta propose i 'punti' da assegnare ai dipendenti pubblici, definiti «fannulloni». Oggi è il suo successore, Paolo Zangrillo, che in un'intervista a Repubblica parla di un possibile stop per TikTok, dopo la decisione della Commissione europea. I motivi non sono legati all'eventuale produttività, ovviamente, ma a eventuali falle di sicurezza, con il social cinese nel mirino delle autorità internazionali per possibili invasioni della privacy dei cittadini.

Zangrillo: stop TikTok per i dipendenti pubblici

«Il tema è all'attenzione da qualche giorno», spiega Zangrillo. «Su questo argomento si sta già impegnando il Copasir, ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 milioni di dipendenti, è fortemente coinvolto - spiega - Le opzioni possono essere di muoversi come si è mossa la Commissione europea o eventualmente assumere una decisione diversa. È una scelta che non posso compiere in solitaria, mi devo confrontare con le altre istituzioni e insieme concorderemo una linea».



I tempi comunque, spiega il ministro, saranno stretti, con un possibile vertice dopo il weekend. «L'argomento è arrivato all'ordine del giorno da poco. Già la prossima settimana dovremo confrontarci e cercare di arrivare a una sintesi. Prenderemo una decisione in fretta. Ora - conclude - dobbiamo comprendere bene quale è effettivamente la profondità dei rischi legati alla sicurezza nazionale».

Lo stop della Commissione europea

Ieri la Commissione Europea ha deciso di «sospendere» l'uso dell'applicazione TikTok sui telefonini e gli altri apparecchi 'corporate' e anche sui device personali registrati per accedere ai propri servizi mobili. La decisione mira a «proteggere la Commissione da minacce nella cybersicurezza» e da azioni che potrebbero essere «sfruttate» per condurre attacchi informatici contro la Commissione.



L'esecutivo Ue terrà sotto «controllo costante» gli sviluppi nella sicurezza delle altre app di social network. Si tratta, spiega il portavoce capo Eric Mamer durante il briefing quotidiano a Bruxelles, della «prima decisione» di questo tipo «riguardante una app». E non c'è stata «nessuna» pressione da parte degli Usa che abbia portato a questa decisione, precisa rispondendo ad una domanda.

