Stalking e minacce all'ex fidanzata, poi dà fuoco alla moto del padre: arrestato

Prima lo stalking e le minacce all'ex fidanzata, poi addirittura un incendio appiccato alla moto di suo padre. Per un 37enne è scattato l'arresto e ora si trova in carcere. È accaduto a Palermo.

L'uomo era stato lasciato dalla fidanzata, che non riusciva più a sopportare le sue ripetute minacce e violenze, ma lui non si era comunque rassegnato e aveva continuato a perseguitarla, arrivando persino a dar fuoco al ciclomotore del padre dell'ex. L'episodio è avvenuto dopo che la donna, nonostante la paura, aveva presentato denuncia ai carabinieri: il 37enne, furioso, si era quindi vendicato incendiando il mezzo dell'ex suocero e presentandosi ancora, il giorno dopo, sotto casa della ex. La donna ha però allertato i carabinieri ed ora l'uomo si trova nel carcere di Cavadonna, dopo essere stato arrestato con l'accusa di atti persecutori.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 12:22

