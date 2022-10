«Restiamo amici», ma lui vuole fare sesso e inizia a ossessionarla: lo stalker è un 70enne

di Redazione web

Per lui era molto più che una semplice amica. Ma dall'aiuto in vari momenti di difficoltà, l’amicizia si era trasformata in ossessione, dopo che la donna aveva trovato un nuovo compagno. E non aveva scelto lui. La vittima, sessantenne residente nella provincia di Ancona, dopo due anni di vero tormento, ha deciso di denunciare il suo ex-amico, un uomo di 70 anni, che per lei era ormai un vero incubo, racconta il Corriere Adriatico.

Tanti favori

Il 70enne le aveva prestato soldi nei momenti di bisogno, le aveva fatto diversi favori, con l'unico scopo di compiacerla e farla cedere alle sue avances sempre più insistenti; ma quando la donna, ha deciso di accettare il corteggiamento di un altro uomo, allora la situazione è drasticamente cambiata.

La denuncia

Dopo la richiesta di intervento delle forze dell'ordine da parte della donna anconetana, il questore ha vietato al 70enne qualsiasi contatto nei confronti della donna, con l'ammonimento che se avesse violato il provvedimento, sarebbe scattata la denuncia d’ufficio. Ma non è bastato, e l'amicizia ha lasciato il posto ad un pedinamento ossessivo e minaccioso. Ritorsioni, scenate di rabbia, offese in pubblico, minacce. Questi gli atteggiamenti subiti dalla donna e portati avanti dallo stalker, per il quale si renderanno necessari ulteriori provvedimenti della questura.

Domenica 23 Ottobre 2022

