Strage del Mottarone, l'ipotesi della procura: disastro colposo. «Cavo spezzato e il freno non ha funzionato»

Qualche certezza in più, ma dietro la tragedia della funivia del Mottarone continuano a prevalere i dubbi. Le indagini proseguono e Olimpia Bossi, procuratore di Verbania, fornisce un nuovo dettaglio: non solo uno dei cavi di trazione si è staccato, ma il sistema di freni di sicurezza ha funzionato solo per una cabina e non per quella su cui si trovavano le 14 vittime, oltre al piccolo Eitan, l'unico sopravvissuto.

Strage del Mottarone: il piccolo Eitan salvato dall'abbraccio del padre

La cabina, in fase di salita, è scivolata all'indietro fino a schiantarsi contro un pilone, per poi precipitare nel vuoto e rotolare in una zona boschiva difficilmente accessibile anche per i soccorritori.



«Dobbiamo capire se il cavo di trazione si è staccato a causa del difetto dei freni di sicurezza, o se è accaduto il contrario», spiega il procuratore. Al momento si indaga per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, ma l'ipotesi di reato potrebbe tramutarsi in disastro colposo come conseguenza di attentato alla sicurezza dei trasporti. Non ci sono ancora indagati, in attesa di accertare tutti i soggetti responsabili della gestione, della proprietà e della revisione dell'impianto.

Tra le vittime c'erano diverse coppie. Alessandro Merlo e Silvia Malnati, 29 e 27 anni, erano di Pavia e amavano la vita all'aria aperta: lei si era laureata due mesi fa. Serena Cosentino, 27 anni, era di Diamante (Cosenza) ma da poco si era trasferita a Verbania dopo aver vinto un concorso da borsista al Cnr; il suo fidanzato Hesam, 23 anni, di origini iraniane, studiava ingegneria a Roma ed era andato a trovarla per passare il week-end insieme. Roberta Pistolato, barese come il marito 45enne Angelo Vito Gasparro, viveva a Piacenza dove lavorava per l'Ausl e proprio domenica aveva compiuto 40 anni. Vittorio Zorloni, 55 anni, ed Elisabetta Persanini, 38, avrebbero dovuto sposarsi a giugno: con loro c'era anche il figlio Mattia, di sei anni, morto in ospedale. Distrutta anche una famiglia di origini israeliane, residente a Pavia: Amit Biran e la moglie Tal Peleg, 30 e 26 anni, erano con i figli Tom, morto a due anni, e con Eitan, l'unico sopravvissuto. Da Tel Aviv erano giunti in visita alla famiglia anche i nonni di Tal, l'82enne Itshak Cohen e la 70enne Barbara Cohen Konisky.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA