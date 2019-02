Paura allo stadio: il vento fa volare i cartelloni pubblicitari, spettatori evacuati

Paura allo stadio di Perugia per il fortissimo ventos. Le raffiche stanno creando disagi anche allo stadio Curi, dove alle 15 si gioca la partita di serie B Perugia-Cosenza e dove un migliaio di spettatori sono stati spostati da un settore ad un altro. Il vento sta infatti sollevando gli striscioni pubblicitari e per precauzione - spiega la questura - la tribuna Est (ex gradinata) è stata chiusa. Un migliaio di tifosi, tutti del Perugia, sono stati così spostati nella tribuna laterale. © RIPRODUZIONE RISERVATA