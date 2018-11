Il cestello dalla gru si ribalta: morti due operai

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dramma acadendo questa mattina da undurante lavori di ristrutturazione di un edificio di via Galeso, al rione Tamburi di Taranto. Dalle prime ricostruzioni pare che il cestello sollevato dal braccio dell'elevatore, su cui stavano operando due lavoratori, si sia ribaltato.I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno tentato le manovre rianimatorie, ma per i due non c'era più nulla da fare. Sul posto anche Polizia, carabinieri e i funzionari dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) dell'Asl, per ricostruire la dinamica e accertare il rispetto delle norme di sicurezza.