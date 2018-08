Trovano cucciolo di squalo agonizzante e fanno selfie invece di soccorrerlo

Crudeli e parecchio stupidi quei

Libera dieci meduse in acqua, bagnino preso a badilate in spiaggia a Rimini

Si tuffa in mare, ma l'acqua è troppo bassa: 12enne resta paralizzata

bagnanti che hanno trovato un piccolo di verdesca nel mare di S: invece di avvertire le autorità competenti o le associazioni animaliste hanno pensato bene ad esporlo come trofeo per qualche». Lo rende noto Emanuela Bignami, responsabile nazionale randagismo di Animalisti Italiani onlus.«Questa- spiega - difficilmente si spinge a riva, dimora in mare aperto dove si nutre di pesci. Si tratta di un pesce pelagico che raggiunge la riva solo se ferito o in difficoltà. Quanto accaduto nella località balneare ci lascia sgomenti. È la rappresentazione drammatica di una parte di Paese che non ama e non rispetta gli animali. Quell'esemplare di squalo era una vita e non un oggetto. Sotto gli occhi di tutti e l'immobilismo vergognoso, avrebbero lasciato morire un essere vivente violando le norme che tutelano il loro benessere».«Chiediamo alle autorità di aprire un fascicolo contro ignoti - conclude la dirigente animalista - per una probabile violazione della legge 189/2004. Siamo stanchi di dover denunciare simili nefandezze, gli animali hanno dei diritti che vanno rispettati. Ricordiamo che nel 2014 fu pescato e liberato un esemplare di questa specie ad Ostia come previsto dalle norme vigenti»