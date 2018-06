Squali a pochi metri dalla riva a San Foca, allarme in Salento

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un video che è diventato subito popolarissimo sui social network mostra uno squalo a pochi metri dalla riva in Salento a San Foca, non distante dalla popolarissima spiaggia di Torre dell'Orso. Bagnanti sorpresi e impauriti per uno spettacolo sicuramente inedito. Gli esemplari avvistati, in realtà, sarebbero stati tre, ma due si sarebbero subito diretti verso il mare aperto. La vicenda ha comunque destato grande allarme tra i presenti con le autorità che sono state allertate a monitorare la situazione nei prossimi giorni.