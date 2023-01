Sputi dalla finestra, botte e insulti all'ex moglie: marito condannato a risarcirla con 40mila euro

Condannato a risarcire l'ex moglie con 40mila euro, oltre aa una condanna a 3 anni e 6 mesi per stalking, lesioni aggravate e violazione della misura cautelare. L'uomo, un 53enne di origini pugliesi ma residente a Pesaro, vessava la donna con continue minacce di morte, insulti e botte, nonostante gli fosse stato imposto il divieto di avvicinarsi.

Conor McGregor, pauroso incidente in bici: travolto da un'auto finisce in ospedale. «Ho rischiato di morire» VIDEO

Legge contro gli atti osceni, Fdi propone il ritorno del carcere: «Sanzioni anche per i clienti delle prostitute»

Il caso

I due risiedevano nella stessa palazzina anche dopo il divorzio. E l'uomo, quando non si trovava faccia a faccia con la ex moglie, le lanciava sputi dalla finestra e le urlava di tutto. In un caso, riporta Il Resto del Carlino, ha provato a colpirla con un mazzo di chiavi, fortunatamente evitato. Il suo accanimento, secondo il racconto del 53enne, era dovuto alla scelta della donna di non fargli più vedere i figli. Così si sarebbe ribellato. Il legale adesso attende le motivazioni della sentenza e prepara l'appello.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA