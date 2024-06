Studenti intossicati con spary al peperoncino, paura in due scuole e di Milano

Sono stati 23, tutti studenti minorenni, i coinvolti che sono stati portai in ospedale, nessuno grave, dopo l'uso di spray al peperoncino nell'istituto di via Livigno a Milano, l'Iss Marelli Dudovich, mentre sono state valutate complessivamente 30 persone. Hanno tutti lievi sintomi da esposizione alla sostanza (irritazione delle vie aeree). Sul posto sono Intervenuti un automedica, cinque ambulanze, un pulmino Areu per portare i ragazzi in ospedale, i vigli del fuoco e gli agenti della Questura.