Questo è quanto previsto dall'ultima bozza non ancora approvata dal cdm - di cui «Agenzia Nova» è venuta il possesso. In queste ore il governo lavora sul testo dopo aver ascoltato ieri del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di misure ancora più restrittive. Secondo questo documento si confermano quattro macro-aree che saranno presentate dal lock down: dalla logistica ai trasporti, farmacie e sanità, energia e agroindustria, servizi bancari, postali e finanziari. Nell'articolo 1 della legge sulla legge che sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di un centinaio di attività incluse nel meccanismo dei codici Ateco.



Tra questi resta anche la fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali e la fabbricazione di spago, corde, funi, reti e di prodotti in legno. Saracinesche aperte, in questa prima versione, anche per i rivenditori di accessori di autoveicoli e riparazioni di manutenzione e riparazione di motocicli. Naturalmente, come già esposto ieri dal premier, resta il divieto per tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati ​​dal comune in cui attualmente si trovano, «salvo che per dimostrare esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di saluto ».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Marzo 2020, 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ccetto che per lavoro, spesa e necessità di salute, mentre prosegue la produzione di coltivazioni agricole e prodotti animali, l'estrazione di petrolio greggio e di gas naturale, imballaggi e la fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, oltre alla vendita