Spostamenti tra Regioni, ognuna ha le sue regole: ecco quali sono

Lunedì 1 Giugno 2020

Dai, senza nemmeno autocertificazioni. Ma se la fase 3 prenderà inizio bisogna ricordarsi che la pandemia non è stata debellata e occorrerà comunque essereIl timore maggiore è per le regioni del Sud Italia, meno colpite dal virus, quindi come ci si dovrà comportare per spostarsi da una parte all'altra del Paese?Lasta valutando test rapidi per tutte le persone che provengano da Regioni a rischio, mentre lasta studiando un protocollo per i turisti, a cui potrebbe chiedere di verificare la provenienza ed eventuali casi sospetti in famiglia. Niente quarantena dunque per le isole, ma le misure restrittive restano, anche per ladove Christian Solinas continua a chiedere il tampone o il test per chi arrivi da fuori.Laha annunciato che chiederà la cortesia ai turisti di annunciare la loro presenza per poter tracciare i movimenti in caso di contagi, mentre ilresta scettico e valuta la quarantena obbligatoria per chi arriva da Regioni a rischio, così come laInJole Santelli, invece, invita tutti i turisti del Nord a scoprire la sua terra. Senza restrizioni e controlli.Dopo le proteste da parte di molte Regioni il governo ha acconsentito ad alcuni provvedimenti e controlli, sui quali le regioni potranno essere autonomi, ma viene a tutti vietato l'obbligo del passaporto sanitario e dei test obbligatori che potranno essere fatti solo su base volontaria. Gli spostamenti saranno concessi a tutti, quindi, ma con le dovute accortezze, soprattutto se si viaggia su treni o aerei. I passeggeri saranno monitorati con la misurazione della temperatura e le prenotazioni resteranno nei registri per poter essere tracciati.