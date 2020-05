Spostamenti tra regioni, c'è la data

Ilci si potrebbe tornare a spostare trasenza l'autocertificazione. Una bozza del decreto riaperture, che il Governo potrebbe varare entro la fine della settimana, prevede infatti la possibilità di spostamento anche tra regioni e lo svolgimento delle attività economiche e produttive a partire dal 3 giugno: misure che si applicheranno a decorrere dal 18 maggio e fino al 31 luglio (data in cui al momento è prevista la fine del periodo di emergenza deciso a gennaio).Per quanto riguarda gli spostamenti sul territorio nazionale, potranno essere limitati solo con provvedimenti ad hoc e «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree». Già a partire dal 18 maggio sono possibili spostamenti senza restrizioni all'interno della stessa Regione, fatte salve misure di contenimento più restrittive adottate relativamente a «specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica».Per quanto riguarda le«sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale». Anche in questo caso, «le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali». Misure limitative dovranno rispettare, anche in questo caso, i principi di adeguatezza e proporzionalità ed essere adottati con provvedimenti ad hoc. nep