Spostamenti tra Regioni, Boccia: «Il 3 giugno riaperture graduali se il rischio non sarà basso per tutte»

«Grazie agli italiani, è un risultato che ci fa essere orgogliosi del lavoro fatto tutti insieme coni l lockdown». Commenta così i risultati del report settimanale del ministero della Salute sull'andamento del virus ilche in una intervista al Corriere della Sera annuncia«Non si deve abbassare la guardia su regole e comportamenti - rimarca il ministro - perché la convivenza con il virus è iniziata solo da qualche giorno. Ma i dati dicono che, con delle condizioni di sensibilità». Riguardo la«il trend nella regione è in calo, la sensibilità è molto alta e la resilienza delle strutture sanitarie territoriali più bassa. Ma ora c'è il caso della».Il ministro richiama tutti i governatori che hanno fretta di riaprire alla «prudenza, non facciamo finta che siamo tornati alla normalità» e sottolinea, «non bisogna farsi prendere la mano buttando via i sacrifici di questi tre mesi, costati centinaia di miliardi. Nessuno può pensare di prediligere il marketing della sua regione alla sicurezza».Insomma, «i dati sono migliorati, però io non mi illudo. Solo a fine giugno capiremo come proseguirà la convivenza con il Covid». Sulle polemiche che si sono sviluppate sulla sanità lombarda e l'attacco di Ricciardi alla Camera, Boccia chiarisce: «Ogni deputato ha il diritto di esprimere in aula critiche e opinioni e non ho ascoltato da Ricciardi offese personali. Detto questo, non è ancora il momento dei bilanci. La Lombardia è stata l'area del mondo forse più duramente colpita, i suoi medici e infermieri sono stati eroici e gli amministratori hanno cercato di fare il massimo. Ma penso anche che questa tragedia può insegnare molto sui modelli sanitari e sulla loro gestione a livello territoriale».