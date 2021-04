Spostamenti tra regioni dal 26 aprile: autocertificazione e pass per muoversi anche in zona rossa e arancione. Ecco come

Dal 26 aprile ci si potrà spostare tra Regioni, anche se arancioni o rosse, solo con un'autocertificazione. Il Governo sta pensando a nuove aperture e ha annunciato che dal 26 ci si potrà spostare di nuovo tra regioni e lo si potrà fare liberamente tra quelle che sono regioni gialle e con autocertificazione tra quelle di altro colore.

Leggi anche > Scuola, test salivari per il Covid agli studenti: come funzionano

Ci si potrà spostare anche per turismo nelle regioni arancioni e rosse, ma alla sola condizione di aver effettuato un tampone 48 ore prima della partenza, di essere vaccinati oppure essere guariti dal Covid. Sarà necessario portare con sé certificati vaccinali o esisti dei test e dovrà essere fatto presente nelle autocertificazioni che verdranno come motivo di spostamento, appunto, quello turistico. Questa mattina si riunirà il comitato tecnico scientifico per stabilire i criteri delle aperture e tra le ipotesi da vagliare ci sarà quella di poter spostare il coprifuoco alle 23 per aiutare i ristoratori e chi lavora nel settore turistico.

Le aperture dei ristoranti al chiuso potrebbero essere previste per il 1 giugno , ma le varie associazioni chiedono che i tempi vengano anticipati almeno dal 15 maggio: «per non penalizzare chi non può usufruire di spazi all’aperto e quindi al momento non potrà riprendere l’attività».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA