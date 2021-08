La band non si presenta al matrimonio, coppia di sposi vince la causa: hanno rovinato il giorno più bello

Per «uno stato di profondo e persistente dispiacere, di stress, di nervosismo, di preoccupazione e di imbarazzo» una band è stata condannata a risarcire la coppia di sposi di Tropea che li avevano ingaggiati per il loro matrimonio. È quanto ha deciso il giudice di pace di Milano in merito a una causa per la mancata esibizione alle nozze in Calabria della band che arrivava da Milano e che era rimasta bloccata per un incidente.

Il giorno del sì "rovinato" è stato il 30 giugno 2018 e, dopo una lunga battaglia legale, è arrivata la sentenza.

Gli sposi avevano chiesto, come si legge su Il Giorno, il rimborso del cachet già versato alla società che ha fornito il complesso, senza ricevere in risposta un euro. La società di servizio, che non ha neanche inviato una band sostitutiva, magari reclutata sul posto, è stata condannata a risarcire alla coppia un danno morale pari a «circa dieci volte il corrispettivo pattuito», oltre a 1.500 euro per le spese legali.

«La lesione dell’interesse - ha motivato il giudice - sotteso al contratto e relativo alla riuscita di una cerimonia che rappresenta un unicum nella vita di una coppia comporta uno stato di profondo e persistente dispiacere, di stress, di nervosismo, di preoccupazione e di imbarazzo».

