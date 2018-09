Una tassa speciale per le spose troppo scollate : è la provocazione di, parroco a Oriago, alle porte di Mestre, che nei giorni in cui tutta Italia parla dei, davanti a matrimoni sempre più social e spose in abiti sempre più succinti, ha lanciato l'idea diche decidono di salire sull'altare con un abbigliamento troppo sexy.Don Cristiano, nel notiziario La Voce della Riviera delle comunità parrocchiali di Oriago e Ca' Sabbioni, scrive: «Potremmo istituire una sorta diin proporzione alla decenza dell'abito della sposa che molto spesso si presenta sguaiato e volgare, inadatto alla circostanza. Così chi più si presenta svestita più paga». Per il sacerdote «sarebbe importante che le spose facessero comprendere anche attraverso la semplicità e il buongusto del loro vestito la delicatezza, la poesia e la freschezza del momento che stanno vivendo».«È stata una provocazione scherzosa - ha ammesso poi don Bobbo - che, come molte altre riflessioni, nasce da fatti che accadono spesso nella vita di parrocchia. In questo caso è stata suscitata dalla considerazione cheche una scelta maturata e condivisa, e così l'abito da sposa che spesso imita il personaggio del momento. Anche l'abito - prosegue - è un segno, la testimonianza di una scelta, un momento della vita destinato a rimanere indimenticabile».