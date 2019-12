Sposati per 58 anni, Franco e Lucia muoiono insieme alla vigilia di Natale

Anziani coniugi muoiono a pochi minuti di distanza dopo una vita insieme

Sabato 28 Dicembre 2019, 11:25

Se ne sono andati insieme, poco prima di Natale.e sua moglie, 85 e 87 anni, entrambi di Bonavigo (Verona), stavano insieme da decenni ed erano sposati da 58 anni: malati da tempo, sono deceduti a poche ore di distanza alla vigilia di Natale.Una storia commovente, raccontata in questi giorni dai media locali e ripresa dal Corriere della Sera. Franco, maestro di scuola elementare fino al ’91 e direttore dei cori parrocchiali della zona, era due anni più giovane della moglie Lucia. Gli anziani coniugi, che avevano tre figli, Silvia Stefano e Giovanni, non si sono separati nemmeno al funerale, tenuto ieri alle 15 nella chiesa di Bonavigo: ora sono ancora e per sempre insieme, sepolti nel cimitero di Roverchiaretta.