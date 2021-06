La sposa lascia il pranzo di nozze per andare a vaccinarsi. «Ho detto a mio marito: amore, andiamo?»

È stata chiamata dalla Asl per anticipare la sua seconda dose di vaccino, ma lei si era appena sposata e stava festeggiando il suo matrimonio: ma nonostante ciò Floriana è 'scappata' dal suo pranzo di nozze insieme al marito Ivan, giusto il tempo di farsi vaccinare, per poi tornare in mezzo agli invitati. Una storia di cui ha parlato in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, che ha elogiato il senso civico della giovane coppia.

«Faccio i miei più sinceri auguri e ringrazio moltissimo Floriana Mancini che nel giorno del suo matrimonio, dopo aver ricevuto la telefonata della Asl di Frosinone per anticipare il vaccino, ha deciso di andare per la somministrazione - ha detto D'Amato - Insieme al marito Ivan Marotta si è recata all'hub Stellantis di Piedimonte San Germano per ricevere la seconda dose. Quando ho letto la notizia ho sorriso, mi ha molto colpito il gesto della neo sposa che ha mostrato un senso civico encomiabile e nel bel mezzo del pranzo di nozze è andata al centro vaccinale».

«'Un'esperienza che mi accompagnerà per tutta la vita', questo commento di Floriana mi ha particolarmente e piacevolmente sorpreso. I cittadini del Lazio stanno avendo un comportamento eccezionale - ha ricordato D'Amato - rispettando regole e aderendo in massa alla campagna vaccinale, è anche grazie a loro se oggi siamo la prima regione d'Italia per numero di somministrazioni, uniti arriveremo al traguardo del 70% di popolazione immunizzata entro l'8 agosto».

Floriana Mancini e il marito Ivan Marotta

Cosa è successo

Come racconta Elena Pittiglio sul quotidiano Il Messaggero Floriana, 30 anni compiuti qualche giorno fa, doveva vaccinarsi questa mattina: ma per via di un cambio di programma la seconda dose le è stata anticipata di qualche giorno. Venerdì, dopo la cerimonia nel Santuario del Sacro Cuore a Castellammare di Stabia, lei e Ivan sono andati in un ristorante della zona con genitori, testimoni e qualche amico: un’anticipo della festa vera, che sarà tra qualche giorno.

Ma nel bel mezzo del pranzo il cellulare squilla: Alle 17 dovevo trovarmi a Piedimonte. «L’orologio segnava le 15.45 - racconta al Messaggero - Ho guardato mio marito e gli ho chiesto: Vado? Lui mi ha risposto: Amore, andiamo. Alle 17 in punto siamo arrivati al Centro vaccinale, sono entrata indossando ancora l’abito bianco». Per Floriana, imprenditrice del settore estetico, sicuramente un'esperienza da ricordare per tutta la vita.

