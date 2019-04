Si sporge dal terrazzo per recuperare il giocattolo del nipotino: nonna scivola e muore

CIVITANOVA - Precipita dal terrazzo e muore a 75 anni: tragedia a Civitanova. Il tragico incidente è avvenuto questa mattina poco prima di mezzogiorno in via Custoza a Civitanova. La vittima, Giulia Cartuccia di 75 anni, è morta dopo un volo di circa 4 metri. A quanto si apprende, la donna stava cercando di recuperare, dal terrazzo, un giocattolo del nipote, quando all'improvviso è scivolata precipitando a terra. Immediati i soccorsi dopo l'allarme lanciato dalla figlia, ma per lei, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri. Ultimo aggiornamento: 17:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA