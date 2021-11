Perugia, esplode lo spogliatoio dopo l'allenamento al campo sportivo: almeno 3 feriti

Esplosione venerdì sera negli spogliatoi di un campo sportivo a Casenuove di Magione (Perugia). Dalle prime framentarie informazioni l'esplosione sarebbe avvenuta in un cucinino che si trova nel complesso degli spogliatoi.

Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco. Ci sarebbero tre giovani feriti ma non sono ancora note le loro condizioni di salute. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Si stava allenando una squadra di calcio. Accertamenti sulle esatte cause dello scoppio che ha fatto crollare una parte degli spogliatoi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 23:30

