Terribile schianto contro un albero: muore infermiere ballerino di 28 anni

Schianto mortale all'alba di oggi, intorno alle 5 a Jesolo. Un'automobile condotta da Brian Merletti, infermiere di 28 anni di Spinetoli ma da un anno trasferitosi per lavoro a San Donà in Veneto è andata a schiantarsi contro un platano. L'infermiere era molto conosciuto anche a San Benedetto del Tronto dove aveva lavorato in una struttura socio.-sanitaria. Brian Merletti era reduce da una serata in discoteca ed era un ballerino che aveva partecipato anche a numerosi concorsi. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale purtroppo rivelatosi mortale. Domenica 14 Luglio 2019, 15:47

