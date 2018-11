Mercoledì 28 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

di botte dalper aver chiesto si spostarsi dal passo carraio per poter entrare nel piazzale del condominio. E' bastato un rimprovero e si è ritrovato in balìa del branco. Un impiegato di Spilimbergo in Friuli è stato preso a calci edai quattro giovani a cui, poco prima, aveva chiesto di liberare il passo carraio per consentirgli di entrare in auto nel cortile del condominio in cui risiede. Quella dei ragazzi è stata, per la violenza che l’ha contraddistinta, una reazione tipica dei bulli abituati a spadroneggiare nel proprio quartiere.La vittima, 56 anni, in seguito alle percosse ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Spilimbergo: gli aggressori gli hanno rotto uno zigomo, la mascella e alcune costole. È stato dimesso con una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni. Il pestaggio risale alle 19 lunedì sera. L’intervento dei carabinieri dell’aliquota del Nucleo operativo radiomobile di Spilimbergo è stato tempestivo. Denunciati quattro giovani dai 17 ai 20 anni.