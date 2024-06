In barca sulla spiaggia rosa di Budelli, influencer posta il video: scatta la maximulta da 1.800 euro. Il motivo è incredibile

di Redazione web

Un piccolo gommone, l'isola da sogno e poi, l'amara sorpresa. È accaduto in Sardegna: un'influencer brasiliana ha violato le acque del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena e, incurante dei divieti assoluti di navigare proprio in quel tratto, è addirittura sbarcata sulla spiaggia Rosa dell'isolotto tutelato da severe norme di salvaguardia. Per questo, ha ricevuto una sanzione amministrativa di 300 euro. È stata lei stessa a condividere video e foto sui suoi canali social, con tanto di sottofondo musicale e descrizioni emblematiche della sua passeggiata sulla vietatissima sabbia rosa.

Le reazioni e la doppia sanzione

Gli scatti social hanno incendiato il web, suscitando reazioni di sdegno da parte di ambientalisti e degli stessi abitanti dell'isola. Ma sono state sicuramente uno strumento utile ad identificare i trasgressori: foto e video hanno infatti guidato gli investigatori della Guardia Costiera di La Maddalena.

Oltre a questo, i militari hanno anche accertato che il gommone su cui la donna navigava nella acque del Parco non aveva alcuna autorizzazione di ingresso. E per di più, nessuna autorizzazione era stata rilasciata all'operatore commerciale che aveva dato a noleggio l'imbarcazione. I militari hanno quindi comminato una seconda sanzione, ancora più salata della prima, da 1.500 euro.

La storia del divieto

Si tratta ormai di un divieto risalente a più di 30 anni fa: dal 1994, infatti, non è più possibile sbarcare sulla spiaggia paradisiaca dell’isoletta di Budelli. La misura è stata necessaria per preservare il delicatissimo ecosistema che rende unico il colore dei granelli di sabbia, di un rosa brillante. L'influencer non è di certo l'unica ad aver trasgredito le regole, perché negli anni però sono stati diversi i turisti che, consapevoli e non, hanno aggirato il divieto, recandosi furtivamente sull'isolotto. Certo, non era mai accaduto che qualcuno facesse così sfoggio della propria infrazione.

