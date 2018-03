Via le spie: l'Italia espelle 4 diplomatici russi. Anche Francia, Germania, Polonia e Usa

Via i diplomatici russi dai Paesi della Nato. L'Italia ha annunciato l'espulsione di quattro diplomatici del Cremlino, annuncio arrivato attraverso la Farnesina. «A seguito delle conclusioni adottate dal Consiglio Europeo del 22 e 23 marzo scorso, in segno di solidarietà con il Regno Unito e in coordinamento con partner europei e alleati Nato - si legge in una nota della Farnesina - il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha notificato oggi la decisione di espellere dal territorio italiano entro una settimana due funzionari dell'Ambasciata della Federazione Russa a Roma accreditati in lista diplomatica».



Anche Francia, Germania, Lituania e Polonia hanno annunciato l'espulsione di quattro diplomatici russi ciascuno in risposata alla vicenda della spia russa avvelenata a Londra. La decisione, per quanto riguarda Berlino, viene motivata con la solidarietà a Londra, dopo l'uccisione di Sergej Skripal, e con il cyber-attacco al ministero degli Esteri tedesco da parte di hacker ritenuti collegati all'apparato statale di Mosca.



Gli Stati Uniti hanno preso la medesima decisione: «Donald Trump ha ordinato l'espulsione di decine di membri dell'intelligence russa dagli Stati Uniti e la chiusura del consolato di Seattle per la sua vicinanza a una delle nostre basi sottomarine e alla Boeing», annuncia la Casa Bianca con una nota. «Gli Stati Uniti intraprendono questa azione in accordo, con i nostri alleati della Nato e con i partner nel mondo, in risposta all'uso di un'arma chimica di tipo militare sul suolo del Regno Unito, l'ultima attività nel modello destabilizzante in tutto il mondo».

