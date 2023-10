Spettacoli, la pandemia alle spalle. Spettatori su del 150%

di Mario Landi

La pandemia? Solo un brutto ricordo. Dai cinema ai concerti, dai teatri agli eventi itineranti o sportivi fino alle mostre: il variegato mondo dello spettacolo segna una netta ripresa nel 2022. Recuperando spettatori rispetto alle chiusure generalizzate dell’era Covid e in alcuni casi colmando anche il gap con il periodo precedente al blocco. Con oltre 3 milioni di eventi, cresciuti dell’80% sul 2021 e con 3 miliardi di spesa, in rialzo del 187% sull’anno precedente, per 205 milioni di spettatori anche loro in crescita del 150%, nel 2022 si è registrato un netto recupero, con segnali di riallineamento ai livelli del 2019. È il quadro che emerge dal Rapporto Siae 2022, i cui dati consentono già di stimare già un 2023 in netto recupero sui livelli pre-pandemia e un 2024 col segno positivo.

«I dati sono incoraggianti e sottolineano che le iniziative intraprese dal ministero della Cultura stanno portando i risultati che avevamo previsto - sottolinea Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura - Parlo di realtà grandi che hanno un trend positivo come il settore della musica, dell’intrattenimento, dei parchi tematici, ma anche degli spettacoli viaggianti e i circhi che pure testimoniano la voglia delle famiglie di tornare a stare insieme».

Rispetto al dato sul valore generato, 3 miliardi di euro nel 2022, e che vedeva un calo del 20% rispetto al 2019, la perdita nei primi sei mesi dell’anno sarebbe dimezzata (-9%) senza contare che il calo non contiene i numeri prevedibilmente positivi dei mesi estivi.

«Possiamo sperare di chiudere il 2023 con un netto recupero sui livelli pre-pandemia e mettere le basi per puntare a un 2024 con il segno positivo» ha annunciato Matteo Fedeli, direttore generale della Siae, presentando il rapporto 2022.

Crescono, in particolare, i live musicali con Vasco Rossi indiscusso dominatore (a maggio del 2022 ha portato in concerto oltre 110mila spettatori a Trento e poi sempre tra i 60 e gli 80 mila nei successivi concerti) e con un complesso di 31mila eventi (+182% sull’anno precedente), una cifra che supera di gran lunga il livello di offerta prima della pandemia (+70% sul 2019). E se “Avatar” è il traino al cinema, “Notre Dame de Paris” è l’evento che ha portato più persone in teatro.

Ma la ritrovata voglia di aggregazione degli italiani si scontra tuttavia con un sempre più allarmante trend di chiusura degli spazi di intrattenimento.

