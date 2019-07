Dimentica il freno a mano e finisce con l'auto nel bar FOTO

Giovedì 25 Luglio 2019, 12:10

Ha parcheggiato l'auto dimenticando di mettere il freno a mano ed ha fatto strike in un bar.Caos in via Cristoforo Colombo adove una vettura, una Mazda , è finita nel bar caffetteria Galli, nella parte bassa della Perla del Tirreno.Spaventati i clienti dell'attività che si sono resi conto di cosa stava accadendo solo mentre la macchina stava ormai piombando sui tavolini.Pochi danni anche se la curiosità dell'episodio ha suscitato lo stupore e l'ilarità di chi ha assistito incredulo alla scena.