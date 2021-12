Speranza firma nuova ordinanza, obbligo tampone per ingressi in Italia da Paesi Ue

Si concentra su chi fa ingresso in Italia dall'estero la stretta per frenare l'ondata di Covid. Da giovedì 16 dicembre nuove regole per i viaggi e notevoli differenze tra chi è vaccinato e chi no. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede l'obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell'Unione Europea. Per i non vaccinati, oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni. Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei. L'ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 22:07

