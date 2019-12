Spende 3 euro per un grattino e ne porta a casa duecentomila

Sabato 28 Dicembre 2019, 05:05

Vincecon un grattino da 3 euro. La fortuna ha baciato una persona residente a(Ancona) che qualche giorno prima di Natale ha acquistato il grattino in una ricevitoria di Ancona dalle parti di via Giordano Bruno. Il titolare del negozio al momento è all’oscuro di tutto, perché il vincitore anziché comunicare la super vincita - magari in forma anonima - ha preferito mantenere la riservatezza rivolgendosi direttamente ad un istituto bancario di fiducia la cui filiale si trova nel centro di Falconara.Per garantirsi un minimo di privacy, il biglietto è stato depositato nella banca che provvederà a richiedere ai monopoli di stato il versamento dellao a cui verranno applicate le imposte e le commissioni bancarie. Il fortunato vincitore ha preferito, come spesso accade in queste circostanze, non far sapere di essere stato baciato dalla dea bendata proprio per evitare l’assalto di parenti ed amici ma sopratutto per garantirsi un minimo di privacy. Non è escluso che nei prossimi giorni arrivi una telefonata al titolare del punto vendita dove questa persona prima di Natale ha acquistato il grattino da 3 Euro dei “Numeri Fortunati”.