Un’esperienza unica nel suo genere, la prima in Italia. L’inglese vissuto a 360° all’interno di oasi immerse nella natura. È il progetto esclusivo proposto da Speak, un corso intensivo di inglese full immersion. Otto giorni, sette notti, all inclusive con pensione completa in meravigliose location come l’Abbazia di Spineto in Toscana, la Tenuta Centoporte in Puglia e il Castello Rosso in Piemonte. Quindici ore al giorno di conversazioni al fianco degli Anglos, madrelingua anglofoni provenienti da tutto il mondo: inglesi, canadesi, irlandesi e tanti altri. A spiegarci l’innovativa idea è Joe Lang, Operations Manager di Speak.«È nata da un team di esperti in ambito linguistico nel Regno Unito, ora lavoriamo insieme in Italia. Gli italiani sono uno dei popoli che investe di più nella formazione della lingua inglese, anche se, secondo una statistica dell’Istat sono coloro che hanno trovato maggiori difficoltà nel mettere in pratica le proprie conoscenze nell’ambito di esperienze lavorative come meeting internazionali, conferenze ed esperienze aziendali all’estero. Tradizionalmente, il sistema scolastico italiano ha sempre spinto molto sull’insegnamento della grammatica ma sia lo Speaking che il Listening, la capacità quindi di dialogare in situazioni all’estero, tuttora restano molto deficitari. Speak propone questa formula proprio perché l’inglese è una lingua che cambia rapidamente, con un sistema fonetica complesso. Per migliorarlo è necessario soprattutto esercitarlo, scrollandosi di dosso la paura di sbagliare. In Italia, ad esempio, uno dei fattori che ostacola il miglioramento della seconda lingua è la presenza del doppiaggio cinematografico, un “problema” che sta in parte trovando rimedio grazie anche a piattaforme come Netflix che offrono la possibilità di guardare film in lingua originale. Oltre a questo, i manager italiani mostrano spesso molto timore nell’affrontare trasferte all’estero, situazioni in cui la capacità di parlare un inglese fluente è fondamentale. Cerchiamo di colmare questo gap migliorando la “confidence” individuale attraverso specifiche attività».«A rigor di logica, recarsi all'estero sembrerebbe la soluzione migliore. Eppure, anche analizzando le esperienze di molti partecipanti alle nostre full immersion, abbiamo scoperto come in questi viaggi la possibilità concreta di comunicare in inglese risulti parziale. Si può parlare con un tassista, ordinare un caffé al bar, comprare biglietti del treno, ma questo non è abbastanza. Andare all’estero non risolve quindi i problemi perché non si ha effettivamente la possibilità di interagire tutto il giorno in lingua, come avviene invece nel nostro programma. Una formula innovativa, unica in Italia, che chiamiamo Language Immersion Programme».Portiamo in Italia madrelingua anglofoni da tutto il mondo: irlandesi, canadesi, neozelandesi, americani e li uniamo ad un gruppo di italiani (o, in generale, di persone intenzionate a migliorare il proprio inglese) in un rapporto 1:1. Ognuno porta con sé storie e culture diverse che vanno a fondersi per otto giorni consecutivi, dalla primissima mattinata a tarda sera. Il gruppo di madrelingua è composto da docenti ma anche da persone comuni: giornalisti, architetti, imprenditori o liberi professionisti. Trascorrono otto giorni supportando i nostri Learners in una delle meravigliose location che prenotiamo ad uso esclusivo. La giornata è strutturata in 4 o 5 sessioni One-to-One, di un’ora ciascuna. Italiani e madrelingua conversano di ciò che vogliono, condividono esperienze di vita e di lavoro. Passeggiano nel bosco, chiacchierano a bordo piscina, sorseggiano un bicchiere di vino seduti nella zona bar della struttura. Semplicemente comunicano tra di loro senza vincoli di tematiche. I partecipanti si ritrovano di fronte a persone normali, proprio come loro, infrangendo così la barriera di imbarazzo che può esistere tra insegnante e studente. Dopo un’ora di conversazione si cambia partner e ci si può ritrovare a chiacchierare quindi con un avvocato irlandese o un manager canadese. Ci sono poi momenti più “social”, come le attività dopo cena improntate su quiz e giochi di ruolo. A completare il programma, due gite fuori porta sempre in lingua inglese con degustazioni di vini e prodotti locali o altre esperienze a contatto con la natura. Il momento dei pasti è molto importante e, al contrario di quanto si possa immaginare, è una delle fasi più complesse. I partecipanti hanno la possibilità di fare pratica, in un tavolo da 4, nel ristorante della tenuta, in un contesto di gruppo, molto reale come potrebbe essere una cena tra manager dopo un meeting o una conferenza. L’esperienza in sé è molto particolare: trovarsi otto giorni a vivere con persone da tutta Italia e da tutto il mondo a livello umano ha un impatto molto forte.Ad aziende, a liberi professionisti, manager, medici, avvocati, architetti, studenti o chiunque abbia necessità di migliorare concretamente il proprio inglese. Viene potenziato il Business English attraverso presentazioni, simulazioni di trattative commerciali, call telefoniche e molto altro. Si può accedere con un livello di scolastico di partenza (livello A2) o con uno più avanzato. Agli utenti incerti sul proprio livello di partenza, ad ogni modo, offriamo un colloquio di valutazione gratuito via Skype. Ognuno dei partecipanti segue un percorso individuale disegnato appositamente per lui, ma il concetto di condivisione, dello stare insieme, resta invariato.In location indipendenti, selezionate e di alto profilo, con un minimo di 4 stelle: tutto molto esclusivo. Ad esempio, l’Abbazia di Spineto in Toscana è un posto magico, poi la meravigliosa Tenuta Centoporte in Puglia e il suggestivo Castello Rosso in Piemonte. Un soggiorno intensivo ma allo stesso tempo rilassante, vissuto a 360° in lingua inglese. Per raggiungere le location organizziamo un punto di incontro comune, a Firenze per la Toscana, a Bari per la Puglia e a Torino per il Piemonte. Poi noi provvediamo al transfer, sia per l’andata che per il ritorno. Dura 8 giorni, 7 notti, oltre 100 ore di full immersion, in pensione completa (con bevande) all-inclusive e con suite individuali.Abbiamo due appuntamenti in Toscana a settembre (14-21 settembre e 28 settembre-5 ottobre), poi dal 12 al 19 ottobre in Puglia e infine dal 2 al 9 novembre in Piemonte. Per maggiori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.speakinitaly.com o scrivere a info@speakinitaly.com.Quest’anno abbiamo organizzato gli Speak Teens Summer Camp e abbiamo ottenuto il tutto esaurito per entrambe le date. È stato un grande successo, motivo per cui ci stiamo già organizzando per il prossimo anno. Sono arrivati 200 ragazzi in totale di età compressa tra 11-16 anni, 100 studenti e 100 “Mini Anglos” da tutto il mondo. Hanno vissuto 11 giorni tutti insieme, con tante attività sportive a Valbonella, Emilia-Romagna. 