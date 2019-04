Getta cinque volte la spazzatura nel canale: maximulta di 2500 euro. «Incastrata dalle telecamere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva la cattiva, anzi pessima abitudine di buttare la spazzatura in un canale, per poi risalire in auto e andare via: ma le telecamere hanno incastrato una donna di 60 anni di Bareggio, nell’hinterland di Milano, e la legge ha duramente punito il suo scarso senso civico. Per ben cinque volte ha preso la macchina, è andata lì e ha gettato i suoi rifiuti, e per ben cinque volte le telecamere l'hanno beccata. Ogni violazione costa a chi non rispetta le norme ben 500 euro:, che ora dovrà pagare la maximulta.«Stiamo conducendo una campagna mirata sul tema - ha detto a Repubblica la sindaca Linda Colombo - abbiamo previsto la massima sanzione possibile per chi si rende responsabile di abbandono dei rifiuti. Faremo anche incontri di sensibilizzazione, ma intanto iniziamo a toccare nel portafogli chi manca di senso civico». «Una cifra così significativa garantisce deterrenza, e i primi risultati si vedono: Bareggio è più pulita», ha aggiunto.Ma i furbetti non si rassegnano: secondo quanto dice la sindaca, i rifiuti abbandonati sono invece. Ciò significa che chi non può più abbandonare i rifiuti a Bareggio, esce dai confini comunali per. Resta da capire il perché di questa cattiva abitudine, quando si potrebbe rispettare la legge e tenere pulite le proprie strade.