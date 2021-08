Entra nel residence e spara a una donna: tre feriti

Colpi di pistola in via dell'Airone, nel quartiere Falsomiele a Palermo, in un residence, al civico 5. Tre persone sarebbero ferite. È intervenuta la polizia. Tre ambulanze hanno trasportato i feriti negli ospedali Civico e Policlinico.

Vittima principale una donna, ferito anche un cugino che sarebbe intervenuto in suo soccorso. Alla scena hanno assistito diversi residenti del residence che hanno lanciato oggetti contro l'uomo armato, colpendolo e ferendolo.

A quanto pare a premere il grilletto sarebbe stato un uomo, forse l'ex della donna portata poi con l'ambulanza al Policlinico insieme al cugino, che sarebbe rimasto coinvolto nel tentativo di difenderla. L'aggressore, colpito da alcuni testimoni che gli hanno lanciato contro degli oggetti, è stato invece portato all'ospedale Civico di Palermo, dove si trova piantonato dagli agenti di polizia. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Agosto 2021, 22:13

