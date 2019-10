Sparatoria dentro la questura di Trieste: morti due agenti di polizia

di Simone Pierini

Sparatoria nella Questura di Trieste. Almeno un agente colpito, secondo quanto riferito da una funzionaria all'esterno. pic.twitter.com/x7Pu0gaoN6 — Antonio DiBartolomeo (@antoniodiba) October 4, 2019

Venerdì 4 Ottobre 2019, 17:36

di circa 30 anni. Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe. Nella sparatoria sarebbero stati feriti altri tre agenti, nessuno in pericolo di vita. L'uomo che ha sparato era in compagnia di suo fratello, che è rimasto ferito e portato in ospedale. L'altro, secondo alcuni testimoni, si troverebbe in stato di fermo dentro la questura. La zona attorno alla questura è stata isolata con un cordone di sicurezza. Il capo della polizia Franco Gabrielli, appresa la notizia della sparatoria che ha causato la morte di due agenti, si sta recando a Trieste.Secondo le, due uomini erano stati portati in questura sugli sviluppi di un'indagine per rapina. Uno dei due ha chiesto di poter andare in bagno e ha aggredito un agente. Nella colluttazione è riuscito a impadronirsi della pistola del poliziotto e ha fatto fuoco contro due poliziotti e un altro, ferito in maniera più lieve, venendo poi fermato. L'altra persona ha provato a fuggire nei sotterranei della questura ma è stato fermato poco dopo.Il titolare di un locale della zona ha riferito di aver sentito spari provenienti dall'interno della questura. Pochi istanti dopo l'uomo ha detto di aver visto un giovane uscire di corsa dalla questura con in mano un'arma. Quest'ultimo avrebbe provato ad aprire un'auto della polizia parcheggiata lì davanti, ma inutilmente perché la vettura era chiusa. Subito dopo sono giunti alcuni agenti che lo hanno bloccato a terra.Un'altra testimone avrebbe sentito sei spari dentro la questura seguiti da altri colpi. Secondo il suo racconto gli agenti avrebbe urlato «Mani in alto e faccia a terra». Successivamente si sarebbe barricata dentro a un negozio.«Partirò immediatamente per Trieste dove questo pomeriggio è avvenuta una sparatoria, per incontrare il questore e chiarire le dinamiche di questo evento drammatico». Lo ha detto il presidente della Regione Massimilianolasciando un convegno del Cantiere Friuli dell'ateneo friulano, dove veniva presentato un libro, dopo aver appreso telefonicamente della sparatoria avvenuta a Trieste. «Sono vicino alle famiglie e alle forze dell'ordine, penso sia un fatto drammatico per tutta la comunità e per tutto il Paese». Il, ha dichiarato il lutto cittadino.