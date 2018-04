Marito e moglie uccisi per gelosia dell'ex della donna. L'uomo è in fuga

Entra e spara nel capannone: «Mi hai rovinato»

Un uomo e una donna morti nella sparatoria in una sala slot di #Caravaggio (#Bergamo). Omicida in fuga #chilhavisto pic.twitter.com/FcnjUOVy3A — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 4, 2018

Mercoledì 4 Aprile 2018

Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste uccise in unaavvenuta alle 18,15 di oggi in via Treviglio a. L'episodio lungo l'ex statale Padana Superiore alla sala slot Gold Cherry. Sul posto è intervenuto il sindaco Claudio Bolandrini.Le vittime si chiamavano, nato a Gela nel 1967, e, pure di Gela, classe 1978, sua compagna da 4 anni. Entrambi erano residenti a Sergnano (Cremona).Tra le ipotesi della sparatoria c'è quella del. I rilievi e la ricostruzione sono comunque ancora la vaglio degli inquirenti.L'uomo è in fuga, scappato a bordo di una Renault Clio. L'assassino parlava con accento meridionale. A quanto si è appreso, il presunto omicida aveva avuto in passato un legame sentimentale con la donna rimasta uccisa, Maria Rosa Fortini.Sono stati colpiti da un altro uomo che è entrato nel locale e ha sparato quattro colpi di pistola. I soccorsi immediati non sono stati sufficienti a salvare loro la vita.Le forze dell'ordine hanno recuperato i filmati delle telecamere del locale per identificare l'omicida. Sul posto è presente il sostituto procuratore Gianluigi Dettori. La sala slot si trova in un complesso commerciale, ma ha l'ingresso sull'esterno.