Pescara, sparatoria fuori da un bar del centro: un morto e un ferito grave. Killer in fuga

È di almeno un morto il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta stasera davanti ad un bar di Pescara in zona Ravasco: a terra oltre la zona recintata dalle forze dell'ordine si vede un lenzuolo che copre un corpo. Secondo quanto si è saputo un ferito grave è stato trasportato in ambulanza all'ospedale cittadino. Le prime testimonianze parlano di due uomini, con il viso coperto da un cappuccio, in sella a uno scooter . Uno ha esploso i colpi di pistola. E' poi sono fuggiti.

SPARATORIA A PESCARA, UN MORTO E UN FERITO GRAVE

È successo intorno alle 20 nel cuore di Pescara, in zona Ravasco. Due persone si trovavano fuori dal bar. È passata una terza che ha esploso colpi di pistola. Un uomo si è accasciato a terra, colpito a morte. Secondo quanto si è saputo un ferito grave è stato trasportato in ambulanza all'ospedale cittadino.

La zona, lungo la strada Parco, è stata delimitata dalle forze dell'ordine. A terra il morto, coperto da un lenzuolo bianco. Numerose persone, che hanno sentito gli spari, vengono allontanate.

AGGUATO AL BAR A PESCARA: CHI SONO LE PERSONE COINVOLTE

Le vittime della sparatoria nel bar di Pescara sono italiane, la conferma viene dagli inquirenti. Il ferito è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara in condizioni disperate. Il corpo della vittima è invece ancora a terra tra i tavolini, coperto da un lenzuolo. A sparare secondo alcune prime ricostruzioni sarebbero state due persone, forse con il volto coperto. Sul posto sono arrivati il questore di Pescara Luigi Liguori e il dirigente della Mobile Gianluca Di Frischia, nonchè il sindaco Carlo Masci. Il fatto è avvenuto in una zona residenziale a poche centinaia di metri dal centro della città, vicino ad un parco.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 21:09

