Sparatoria all'alba, due feriti ad Ancona: paura e giallo alla fermata dell'autobus

Orrore all'alba ad Ancona in via Flavia, dove due persone sono rimaste ferite in una sparatoria nei pressi di un centro di aggregazione giovanile del Comune, «La bottega della fantasia». Secondo quanto appreso dall'ANSA, la polizia indaga su un episodio dai contorni ancora ignoti, avvenuto davanti ad una fermata dell'autobus: sono al lavoro operatori della polizia scientifica con indosso le tute bianche, che hanno repertato vai bossoli.

Marco Pannone, come sta il 25enne pestato a Londra. La sorella: «Abbiamo paura»

«Fatemi entrare in ospedale, devo andare da papà»: la guardia giurata dice no e viene picchiato a sangue

Sparatoria ad Ancona, due feriti

I due feriti, nessuno dei quali in pericolo di vita, sarebbero un ragazzo di 22 anni e un uomo di 40: entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Torrette. Come spiega il Corriere Adriatico, il 19enne sarebbe stato ferito ad una gamba al termine di un diverbio con il quarantenne: non è ancora chiaro però chi abbia sparato e colpito il giovane. Davanti al Pronto soccorso di Torrette un folto gruppo di ragazzi: la Polizia sta cercando di ricostruire la dinamica e ha portato alcuni testimoni in Questura.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA