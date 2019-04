Sparano patate ai passanti con un bazooka artigianale: denunciati due 30enni

Ancona, donna trovata morta sulla panchina: accanto al corpo un biglietto e una bottiglietta​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano realizzato un, seguendo le istruzioni di alcuni tutorial trovati sul web, e per testarlo avevano deciso dialcuneall'indirizzo deiin strada. Per questo motivo, duesono statidai carabinieri. Come riporta anche Il Giornale di Sicilia , la folle idea è venuta a due giovani di, che nel tardo pomeriggio di sabato scorso avevano deciso dicon la pericolosa arma da loro stessi fabbricata in via Alessio Narbone. Ile il, dopo aver messo a repentaglio l'incolumità dei passanti, sono stati fermati da una pattuglia deiAi militari i due giovani hanno spiegato di aver voluto provare l'efficienza della piccola arma realizzata in casa e, senza opporre resistenza, hanno consegnato il. Dopo essere stati fermati, i due sono staticon l'accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose.