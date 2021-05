Pisa, si spara in casa con la pistola del papà carabiniere: bambino muore a 11 anni

Tragedia in una villetta di Navacchio, frazione di Cascina, in provincia di Pisa: un bambino di 11 anni è morto per un colpo di arma da fuoco. Sarebbe stato lo stesso bambino ad esplodere il colpo mortale. La pistola sarebbe del padre carabiniere.

Palinuro, bimba di 4 anni muore in vacanza: cade in un dirupo e finisce in mare

La tragedia è avvenuta intorno alle 13.30. Il bambino sarebbe riuscito ad impossessarsi dell'arma che era probabilmente già carica. Sentita l'esplosione i familiari sono accorsi ed hanno chiamato i soccorsi: i sanitari del 118 però non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono in corso le indagini del comando provinciale dell'Arma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Maggio 2021, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA