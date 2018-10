Due studenti con la droga a scuola, spacciavano anche a una prof

I carabinieri, nell'ambito dell'operazione Scuole sicure, hanno individuato in una scuola del veneziano grazie all'impiego dell'unità cinofila, un'insegnante e degli alunni per uso di stupefacenti mentre uno studente è stato denunciato per spaccio.



Due alunni sono stati sorpresi con una modica quantità di droga. Poi sottoposti a perquisizione domiciliare, per uno dei due trovato in possesso di complessivi 43 grammi di marijuana suddivisa in dosi, è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio. L'altro studente è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore di droga. Ma cosa inaspettata, insieme a lui è stata segnalata una insegnante. Durante il controllo, infatti, il cane ha più volte «marcato» la docente che poi, ha ammesso ai militari di fare uso di hashish.

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 08:46