Soukaina El Basri, chi è Siu, l'influencer di Biella in fin di vita con un foro nel petto. Modella e mamma, «col marito non è felice»

Si chiama Soukaina El Basri, ma su Instagram, dove ha oltre 80mila follower, è conosciuta più semplicemente come Siu. La 30enne di origine marocchina e residente a Chiavazza, Biella, è ricoverata all'ospedale Maggiore di Novara in gravi condizioni dopo un presunto incidente domestico per il quale è stato il marito ad allertare i soccorsi nella giornata di giovedì 16 maggio. Una vicenda sulla quale la Procura vuole vederci chiaro ed ha per questo aperto un fascicolo d'indagine.

Chi è Soukaina "Siu" El Basri

Mamma di due bambine di cinque e sei anni, entrambe presenti in casa al momento del presunto incidente, Siu è sposata con Jonathan Maldonato, conosciuto su Instagram con il nome di Jonny Jonathan. Influencer con un discreto seguito sui social, tra cui TikTok e Instagram, la 30enne è principalmente nota per il suo lavoro di modella. Tanti gli scatti in cui presta il volto a campagne pubblicitarie di moda o prodotti di bellezza. Tra i contenuti pubblicati, immancabili le figlie: «Essere mamma è il privilegio più grande che mi è stato donato», scrive su una foto con la sua bambina. Le due bimbe sono anche al centro dei racconti quotidiani attraverso le stories dell'influencer, fatti di vita quotidiana nella grande casa che spesso mostra ai follower. Spesso presenti anche gli altri componenti della grande famiglia di Siu, il padre, tre fratelli e tre sorelle, tanti nipoti.

Il rapporto difficile

Non è al momento noto se il nome del marito di Siu compaia agli atti dell'indagine della Procura di Biella, ma gli investigatori stanno scavando nel passato della coppia, alla ricerca di eventuali denunce per violenza domestica, e raccogliendo le testimonianze di amici e parenti della giovane donna soccorsa dai sanitari con un foto al petto e ora in prognosi riservata.

Cosa è successo

«Mia moglie si è ferita, è caduta in casa». Il giallo di Siu, modella e influencer di Biella con più di 80mila follower su Instagram, comincia con una telefonata fatta da suo marito, Jonathan Maldonato, al 118 giovedì 16 maggio. Quando i sanitari arrivano nella casa di Chiavazza, però, trovano nell'appartamento numerose macchie di sangue e Soukaina riversa per terra con un foro nel petto. La spiegazione del marito è che si sia ferita in maniera accidentale contro lo spigolo di una cassettiera. Versione confermata ai sanitari anche dalla stessa donna mentre, ancora cosciente, veniva caricata in ambulanza. Ora la donna è ricoverata in isolamento e nessuno, né il marito né i familiari, possono avvicinarla. La speranza è che Siu superi la situazione critica in cui si trova e possa ricostruire dettagliatamente con gli inquirenti quanto accaduto.

