Sos meteo, in Italia i più grandi rischi a novembre. Gli esperti: «Autunno può essere pericoloso»

«Sarà un autunno pericoloso». È l’allarme lanciato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche e da AccuWeather. «Novembre sarà il mese più preoccupante sotto il profilo meteorologico»: parole che trovano conferma dall’ultimo aggiornamento.

Cosa accadrà? TEMPERATURE A novembre sono previsti valori termici oltre le medie climatiche di circa +1/1,5°C in particolare al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori. Saranno giornate miti con un «caldo fuori stagione che si riflette anche sulla temperatura dei mari, dopo un'estate bollente». Tutto ciò causerà temporali particolarmente violenti. PRECIPITAZIONI Le ondate di maltempo saranno violente, provocando «piogge battenti con cumulate di oltre 200/300 litri per metro quadrato in pochissimo tempo e mareggiate lungo le coste più esposte». E l'Italia dovrà fare i conti «con il serio rischio di eventi alluvionali».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 17:30

