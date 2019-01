Spaccio a domicilio per i clienti «vip»: quattro arresti

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Consegna a domicilio di hashish e marijuana a insospettabili della «Sorrento bene». È accertato dai Carabinieri di Piano di Sorrento nel corso di un’indagine coordinata dalla Procura di Torre Annunziata che ha portato all’emissione da parte del gip oplontino di 4 misure cautelari.Un 38enne di Piano di Sorrento andrà ai domiciliari, una 35enne di Marigliano avrà il divieto di dimorare in Campania; una 28enne e un 22enne di Piano di Sorrento il divieto di dimora in Penisola Sorrentina.La 35enne di Marigliano è stata anche arrestata in flagranza per detenzione a fini di spaccio di 70 grammi hashish e 7 di crack trovati nella sua casa durante la perquisizione eseguita in conseguenza della misura cautelare.Nelle conversazioni telefoniche per celare il possesso dei panetti da 50 grammi di hashish e delle buste di marijuana gli indagati usavano una frase convenzionale: «Mio nipote è pronto».La rete funzionava con l’approvvigionamento della sostanza fuori penisola sorrentina, lo stoccaggio provvisorio presso l’uno o dall’altro pusher, la consegna a domicilio, spesso direttamente a casa di insospettabili.Un metodo studiato per eludere le forze dell'ordine era quello di un primo contatto tra acquirente e spacciatore fatto passare per incontro occasionale, in un bar o per strada.I militari hanno man mano ricostruito i movimenti e con attività tecnica fatto luce sullo spaccio.All’atto dell’arresto del 38enne di Piano di Sorrento gli operanti hanno trovato in casa 3 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento in dosi.Le indagini proseguono per stabilire eventuali complicità.