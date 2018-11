si sono susseguiti diversi fatti di cronaca che hanno visto i dati protagonisti purtroppo in negativo con episodi eclatanti di furti e gravissime violazioni della privacy. Anche l'entrata in vigore del Regolamento europeo sulla Privacy (il cosiddetto GDPR) e l'approvazione della legge sui call center, di cui aspettiamo la concreta attuazione, hanno acceso i riflettori sull'importanza del trattamento dei dati personali, sia per i consumatori che per le imprese. Per questo è fondamentale il ruolo dell'Autorità che si confermi arbitro in un rapporto nuovo che se verrà vissuto all'insegna dell'etica, può portare enormi vantaggi a tutti i soggetti del mercato».





Nel corso della mattinata sono stati consegnati anche il Premio Vincenzo Dona per le migliori tesi di laurea in materia di tutela dei consumatori a Marco Losito dell'Università di Pisa (corso di laurea magistrale in Giurisprudenza) con la tesi 'L'impatto dei big data sull'assetto concorrenziale dei mercati digitali' e Clarissa Satta dell'Università di Roma Tor Vergata (corso di laurea in Economia e management) con la tesi: 'Come ottenere un vantaggio competitivo attraverso i big data: il caso Google'. Il Premio Vincenzo Dona per il comitato Unc va al comitato di Campobasso; a ritirare il premio il responsabile Ennio Cerrio.

«In quello che abbiamo battezzato come 'l'anno dei dati' siamo orgogliosi di consegnare il premio Vincenzo Dona per le personalità ad, presidenteper aver svolto, con ancora maggiore impegno, il suo ruolo di difesa dei consumatori e del mercato, facendo sentire la sua voce anche verso il legislatore nel contrasto a fenomeni odiosi come il teleselling scorretto». Con queste parole,, presidente dell'Unione nazionale consumatori, ha annunciato il vincitore della dodicesima edizione del Premio«Negli ultimi mesi - afferma Dona -A SkyTg24, è andato invece il Premio Dona 2018 per la stampa: a ritirare il riconoscimento è stata la direttrice Sarah Varetto, in rappresentanza di un'informazione puntuale, precisa e al servizio dei consumatori. Il premio è andato a SkyTg24 «per gli elevati standard informativi assicurati dalla testata in una epoca sempre più influenzata dalla tecnologia, grazie ad un linguaggio accessibile e ai molti approfondimenti sui temi di interesse per i consumatori».