Sorelle morte, le ultime parole: «Papà non respiro, ti voglio bene». L'esperto: «Quell'albero era malato»

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 11:38

Si indaga sullale due sorelle duccise dopo essere state schiacciate da unmentre erano dentro la tenda in campeggio con i genitori a. Pierfrancesco Malandrino, dottore forestale e arboricoltore oltre che consulente degli Aeroporti di Roma ha spiegato all'Agi che l'e quindi da rimuovere.La causa della loro morte potrebbe non essere stata solo un incidente dovuto al, secondo l'esperto: «Un occhio attento si sarebbe accorto dello stato della pianta, che era mal curata. Gli alberi non parlano ma danno dei segnali. È probabile che la chioma sia stata duramente capitozzata; di conseguenza l'apparato radicale era danneggiato e lo si vede già dalle immagini; e infine i danni non risparmiavano nemmeno il colletto», spiega Malandrino specificando però che sarà la Magistratura a definire con precisione i fatti. Saranno necessarie altre perizie, ma secondo l'esperto quell'albero non era sicuro e la tragedia sarebbe potuta avvenire anche senza quelle condizioni meteo particolarmente avverse.Per la famiglia delle bambine non si placa però il dolore. I genitori non smettono di rivivere la tragedia e proprio il papà a La Stampa ha chiesto che venga fatta giustizia ricordando le ultime parole che la figlia maggiore gli avrebbe detto mentre lui cercava di salvarle: «Non respiro, ti voglio bene», ha detto Malak al padre che ricorda il giorno in cui è avvenuta la tragedia. La famiglia si è svegliata per il rumore del vento, poi è caduto l'albero. Inizialmente non riusciva a trovare la figlia più piccola, poi ha visto la 14enne in difficoltà e ha provato a farle coraggio, dicendo di non lasciarlo: «'Papà non riesco a respirare, non ce la faccio'. Io le ho risposto: 'Non mi lasciare, ti prego, non mi lasciare'. Lei mi ha guardato e ha risposto: 'Non posso. Vi voglio bene'. Queste sono state le sue ultime parole. Poi è svenuta e non si è più svegliata».