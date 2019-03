Schianto a 200 km/h, Sophia Floersch su Facebook: «Guarita grazie ai medici italiani»

di Luca Pozza

Ci sono tecnologia, grazie un'azienda di Vicenza, e medici italiani tra i protagonisti della completa guarigione della campionessa tedesca Sophia Floersch , pilota del team Van Amersfoort Racing, che il 18 novembre scorsa, durante il G.P. di Formula 3 a Macao, è stata coinvolta in un, uno dei più spettacolari mai visti nelle gare automobilistiche.Sottoposta ad un lungo e delicato intervento chirurgico per la lesione di una vertebra cervicale, la pilota germanica aveva poi iniziato il percorso di recupero, pieno di dubbi e incertezze. Oggi la Floersch, nella sua pagina, ha voluto raccontare ai suoi fans questa storia a lieto fine con un toccante post di ringraziamento. Per consentire alla ragazza tedesca di recuperare la salute e tornare quanto prima a competere ai massimi livelli, il dottor Riccardo Ceccarelli, specialista in Medicina dello Sport e fondatore del Centro Studi Formula Medicine di Viareggio, le aveva prescritto un particolare trattamento magnetoterapico mediante il dispositivo Magnetology® prodotto dall’azienda italiana specialista del settore, la Amel Medical di Vicenza, con unità produttiva a Milano.La sua convinzione era che attraverso questa terapia Sophia avrebbe potuto riprendersi, e più rapidamente. E così è stato: a distanza di sole 10 settimane la giovane promessa dell’automobilismo internazionale è tornata a sorridere perché completamente guarita a tempo record. Sono stati proprio i suoi medici, sorpresi da un così rapido recupero, a comunicarle ufficialmente la completa guarigione. «Ma mai avrei pensato che avrebbe potuto consentirmi di guarire in un così breve periodo», ha postato Sophia nel suo profilo. «Grazie a tutti», ha poi aggiunto.