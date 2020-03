«Sono immunodepressa, vi chiedo di rispettare chi come me ha già combattuto la sua battaglia», lo sfogo di una ragazza su Facebook

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 19:13

«Sonoe trovo». Questo è il messaggio che ha scritto una ragazza in un gruppo chiuso su. Giulia U è uno dei tanti soggetti sentibili che se colpiti dapotrebbe avere delle complicazioni tali da poter rendere necessario il ricovero in terapia intensiva.«Visto che questo benedetto Coronavirus fa veramente del male solo a chi ha un quadro clinico già compromesso, lasciate che a parlarvene sia proprio una di quelle a rischio», esordisce, poi spiega: «Prendo un benedetto farmaco che si chiama ‘Gilenya’ (se siete interessati ad andarvi a vedere i suoi leggeri effetti collaterali) che rende le mie difese immunitarie un colabrodo. Se io mi prendo il coronavirus sarò una di quelle che poi sotto alle notizie starete tutti a scrivere ‘Eh, vabbè. Ma era già malata’».Diverse persone in questi giorni sui social stanno cercando, a modo loro, e certo impropriamente, di esorcizzare la paura dicendo che solo persone anziane e malate possono morire per questo virus, ma proprio per questo Giulia ha voluto parlare e chiedere rispetto:«Io lo capisco, vi fa stare un po’ tranquilli sapere chi in questo momento sta messo peggio di voi. Sapete chi siamo? Siamo quelli che hanno già affrontato un cancro, quelli che combattono con malattie degenerative, quelli che hanno avuto infarti. Siamo quelli che la loro battaglia l’hanno combattuta o la stanno combattendo e trovo dannatamente ingiusto che voi, sani e belli come il sole, stiate evitando tutte le sante regole che potrebbero arginare in parte il problema».Poi chiede a tutti di rispettare le regole imposte da Governo: «Voi che dite che è una banale influenza e quindi vi riunite al centro commerciale, che organizzate pranzi ‘contro la paura’, voi che scappate dalle zone rosse, voi che non capite che la vita non ruota sempre attorno a voi. È il primo e l’ultimo post che faccio sull’argomento, è già stato scritto fin troppo. Vi si chiede solo un briciolo di rispetto per chi rischia davvero e non fa continuamente piagnistei come la maggior parte degli italiani. Dateci una mano».