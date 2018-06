Insulti e svastica sul portone di casa del ballerino e attivista Sonny Olumati

ROMA - Insulti e una svastica sul portone della casa di Roma di Sonny Olumati, ballerino e attivista dell'associazione «Italiani senza cittadinanza». A denunciarlo è lo stesso Olumati che sulla sua pagina Facebook ha anche pubblicato una foto in cui si vede la scritta «Sonny merdeee» e accanto una svastica. «#RAZZISMO ai tempi della 3 Repubblica (chi ha paura dei razzisti?)» scrive il ballerino, che è stato anche inviato della trasmissione Nemo, raccontando che ieri mattina era uscito per delle commissioni e al suo rientro ha trovato la scritta sul portone.



«Sono abituato a questo genere di attacchi razzisti, ma è la prima volta che questo tipo di attacchi attraversano la barriera della rete e tentano di invadere il mio spazio personale - scrive ancora - Ma è evidente che il clima politico che si è instaurato nel paese, fa pensare a questi minus habens di poter rimanere impuniti». Olumati ha anche sottolineato. «Forse pensavano di farmi paura. Ma questo loro gesto mi dà solo forza. La forza di continuare questa mia battaglia contro ogni discriminazione. Perché io non ho paura dei razzisti. E nessuno deve averne. Mai più».

