Sondrio, la mamma della bimba morta: «Chi mi ha offeso dovrebbe spiegare come si fa a diventare una persona così»

Giovedì 19 Dicembre 2019, 16:12

«Mistura era ile». Sono queste le parole dia cui èe che è stata offesa dai presenti perché avrebbe gridato troppo appresa la terribile notizia. La giovane mamma, che vive aaveva combattuto per poter avere una vita migliore e la sua piccola sembrava essere un segno che le cose sarebbero andate bene.Intervistata da Giampaolo Visetti su Repubblica la 22enne dà a tutti coloro che l'hanno offesa una lezione di vita: «Non sono una scimmia. Sono una mamma. Se mentre mia figlia moriva qualcuno mi ha insultata perché sono nata in Nigeria, non ho nulla da dire», poi aggiunge «Sono loro casomai a dovermi spiegare come si fa a trasformarsi in persone così». Probabilmente la bambina potrebbe essere morta per quelle che vengono definite "morti bianche", sul corpo non ci sono segni di violenza ed è stata disposta per lei un'autopsia.La donna ha ringraziato le persone che le sono state vicino e che hanno raccontato di quello che lei e la sua famiglia hanno dovuto subire in un momento di profondo dolore, anche se non si sono accorti di cosa stesse succedendo in quegli attimi. Il sindaco di Sondrio ha fatto sapere che la città non appoggia assolutamente questo tipo di atteggiamenti e la Procura in merito aprirà un'inchiesta, anche se il problema sarà reperire le prove delle parole razziste pronunciate dai presenti.Alimi, in questo momento di dolore manda un ringraziamento mirato a Francesca Gugiatti, 24enne, studentessa e maestra di Sondrio, consigliera comunale di una lista civica di centrosinistra e la definisce «Una ragazza coraggiosa e una donna come me. L’unica ad essersi sentita umiliata e offesa dalla mancanza di pietà. Le auguro di diventare una madre più fortunata di me».— dice al telefono in un inglese essenziale la signora Alimi, 22 anni — la speranza di una vita più umana. L’avevo sognata per tanto tempo»