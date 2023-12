Incidente frontale tra due auto in Valtellina, muore un giovane di 18 anni. Ferita la 16enne in macchina con lui

di Redazione web

Poco prima delle nove di questa mattina un 18enne ha perso la vita in uno scontro frontale della sua auto con un'altra che proveniva in senso opposto sulla strada SS300 a Valfurva (Sondrio). Secondo quanto riferisce Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, a bordo dell'auto del giovane c'era anche una 16 enne che ha ripotato un trauma al torace ed è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di Sondalo mentre il conducente dell'altra auto è stato valutato sul posto, ma non è stato ospedalizzato.

Per il 18 enne i soccorritori (sul luogo sono intervenuti l'elisoccorso, un'auto infermieristica e un'ambulanza, vigili del fuoco e Carabinieri) non hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA